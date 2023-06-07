Борзова Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзова Марфа Иванова

Борзова Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

После 1709

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Борзов Иван Павлов

Отец ребёнка: Борзов Павел Филиппов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Прасковья Павлова

Отец ребёнка: Борзов Павел Филиппов

Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Смерть
После 1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close