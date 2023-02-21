Блинов Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1864 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1864 ст.

Отец: Блинов Матвей Николаевич

Мать: Блинова Евдокия Ермиловна

Рождение ребёнка
22.11.1888 ст.

Сын: Блинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Блинова Аграфена

Рождение ребёнка
07.09.1901 ст.

Сын: Блинов Петр Иванович

Мать ребёнка: Блинова Аграфена

Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Блинова Аграфена

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1917
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