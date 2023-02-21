Блинов Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1864 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1864 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1888 ст.
Сын: Блинов Александр Иванович
Мать ребёнка: Блинова Аграфена
Рождение ребёнка
07.09.1901 ст.
Сын: Блинов Петр Иванович
Мать ребёнка: Блинова Аграфена
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Блинова Аграфена
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1917