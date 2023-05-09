Фоменко Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1964
Дата смерти28.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1964
Отец: Фоменко Иван Андреевич
Мать: Фоменко Галина Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фоменко Светлана Ивановна
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
28.03.1994