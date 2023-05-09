Фоменко Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1964

Дата смерти

28.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1964

Отец: Фоменко Иван Андреевич

Мать: Фоменко Галина Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоменко Светлана Ивановна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
28.03.1994
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