Проворова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проворова Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1934

Дата смерти

10.09.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
10.09.2010
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