Никитин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Александр Петрович

Никитин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1924

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1924

Отец: Никитин Пётр Павлович

Мать: Никитина Анна Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.