Никитин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1924
Отец: Никитин Пётр Павлович
Мать: Никитина Анна Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности