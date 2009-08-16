Комиссарова (Аликина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1933
Дата смерти16.08.2009
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1933
Отец: Аликин Петр Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1961
Сын: Комиссаров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Комиссаров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1965
Дочь: Комиссарова Елена Михаловна
Отец ребёнка: Комиссаров Михаил Иванович
Смерть
16.08.2009