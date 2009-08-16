Комиссарова (Аликина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Аликина) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1933

Дата смерти

16.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1933

Отец: Аликин Петр Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1961

Сын: Комиссаров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Комиссаров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1965

Дочь: Комиссарова Елена Михаловна

Отец ребёнка: Комиссаров Михаил Иванович

Смерть
16.08.2009

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