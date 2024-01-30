Белокопытов Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокопытов Дмитрий Федорович

Белокопытов Дмитрий Федорович

Место рождения

Удеревка Вторая, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

10.11.1921

Дата смерти

17.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1921

Отец: Белокопытов Федор Лукъянович

Мать: Белокопытова (Аристова) Феёна Мареевна

Удеревка Вторая, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокопытова (Гурова) Клавдия Ермолаевна

Рождение ребёнка
10.11.1954

Сын: Белокопытов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Белокопытова (Гурова) Клавдия Ермолаевна

Удеревка Первая, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.04.1956

Сын: Белокопытов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Белокопытова (Гурова) Клавдия Ермолаевна

Удеревка Первая, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.03.1959

Дочь: Тришкина (Белокопытова) Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Белокопытова (Гурова) Клавдия Ермолаевна

Удеревка Первая, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
17.04.1985
Удеревка Первая, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.