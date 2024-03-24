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Молов Жамал Батокович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молова- Фатима Жамаловна

Мать ребёнка: Хутова-Молова Кута Мазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молов Михаил Жамалович

Мать ребёнка: Хутова-Молова Кута Мазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молов Саладин Жамалович

Мать ребёнка: Хутова-Молова Кута Мазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молов Хажмудин Жамалович

Мать ребёнка: Хутова-Молова Кута Мазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молов Хажгари Жамалович

Мать ребёнка: Хутова-Молова Кута Мазановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хутова-Молова Кута Мазановна

Смерть
1976

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