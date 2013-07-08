Триндалев Валерий
Место рожденияЛуга
Дата рождения26.12.1940
Дата смерти08.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1940
Отец: Триндалев Борис
Мать: Триндалева София
Луга
Рождение ребёнка
11.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.07.2013