Триндалев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Триндалев Валерий

Место рождения

Луга

Дата рождения

26.12.1940

Дата смерти

08.07.2013

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1940

Отец: Триндалев Борис

Мать: Триндалева София

Луга
Рождение ребёнка
11.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.07.2013
Каунас, Литовская ССР
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