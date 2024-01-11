Коновалова -- Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Леонтий
Рождение ребёнка
22.01.1831
Дочь: Коновалова Ирина Леонтьевна
Отец ребёнка: Коновалов Леонтий
Подойниково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно