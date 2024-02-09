Мохин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохин Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1966

Дочь: Махно (Мохина) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Мохина (Павлюц) Людмила Антоновна

Смерть
Неизвестно
Заберезовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

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