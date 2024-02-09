Мохин Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1966
Дочь: Махно (Мохина) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Мохина (Павлюц) Людмила Антоновна
Смерть
Неизвестно
Заберезовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область