Куцева (Куцева) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1871
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 968 МК церквей Мещовский у. за 1871 г Татьяна Алексеевна Куцева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Алексей Гаврилов Куцев и законная жена его Мария Николаевн... Показать все
Крещение
10.01.1871
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 968 МК церквей Мещовский у. за 1871 г Татьяна Алексеевна Куцева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Алексей Гаврилов Куцев и законная жена его Мария Николаевн... Показать все
Смерть
Неизвестно