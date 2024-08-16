Куцева (Куцева) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуцева (Куцева) Татьяна Алексеевна

Куцева (Куцева) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

10.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1871

Отец: Куцев Алексей Гаврилов

Мать: Куцева (Анисина) Мария Николаевна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 968 МК церквей Мещовский у. за 1871 г Татьяна Алексеевна Куцева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Алексей Гаврилов Куцев и законная жена его Мария Николаевн... Показать все
Крещение
10.01.1871
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 968 МК церквей Мещовский у. за 1871 г Татьяна Алексеевна Куцева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Алексей Гаврилов Куцев и законная жена его Мария Николаевн... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.