Миллер (Горб - Полохина) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллер (Горб - Полохина) Наталья Евгеньевна

Место рождения

Адлер, Черноморский округ, Черноморский округ

Дата рождения

26.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Полохина Светлана Борисовна

Адлер, Черноморский округ, Черноморский округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миллер Александр Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.2014

Сын: Миллер Михаил Александрович

Отец ребёнка: Миллер Александр Васильевич

Рождение ребёнка
21.02.2022

Дочь: Миллер Анна Александровна

Отец ребёнка: Миллер Александр Васильевич

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