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Родионов Константин Филиппович

Место рождения

Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Алексеевка

Дата рождения

1906

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Алексеевка
Рождение ребёнка
08.08.1931

Сын: Родионов Иван Константинович

Мать ребёнка: Родионова Варвара

Россия
Рождение ребёнка
1940

Сын: Родионов Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1983
п.Маячное
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