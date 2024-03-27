Родионов Константин Филиппович
Место рожденияБашкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Алексеевка
Дата рождения1906
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1931
Сын: Родионов Иван Константинович
Мать ребёнка: Родионова Варвара
Россия
Рождение ребёнка
1940
Сын: Родионов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Анатолий
Смерть
1983
п.Маячное