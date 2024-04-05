Szkopek Józef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szkopek Józef

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1799 г.р.
1802 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Szkopek Wojciech

Мать ребёнка: Szkopek (Brzostek) Ewa

Рождение ребёнка
1802

Сын: Szkopek Ignacy

Мать ребёнка: Szkopek (Brzostek) Ewa

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Wójcik (Szkopek) Anna

Мать ребёнка: Szkopek (Brzostek) Ewa

Смерть
Неизвестно

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