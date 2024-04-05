Szkopek Józef
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Szkopek Wojciech
Мать ребёнка: Szkopek (Brzostek) Ewa
Рождение ребёнка
1802
Сын: Szkopek Ignacy
Мать ребёнка: Szkopek (Brzostek) Ewa
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Wójcik (Szkopek) Anna
Мать ребёнка: Szkopek (Brzostek) Ewa
Смерть
Неизвестно