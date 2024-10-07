Улита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1701
Сын: Агафон Афанасьевич
Отец ребёнка: Усков Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
1706
Сын: Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Усков Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Антон Афанасьевич
Отец ребёнка: Усков Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Усков Афанасий Павлович
Смерть
Неизвестно