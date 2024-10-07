Улита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1671 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
1701

Сын: Агафон Афанасьевич

Отец ребёнка: Усков Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
1706

Сын: Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Усков Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Антон Афанасьевич

Отец ребёнка: Усков Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Усков Афанасий Павлович

Смерть
Неизвестно

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