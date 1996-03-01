Степанова (Садчикова) Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1914
Дата смерти01.03.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1914
Рождение ребёнка
06.09.1936
Дочь: Ионова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Степанов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Степанова Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Степанов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
07.11.1940
Сын: Степанов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Степанов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
27.07.1946
Дочь: Стрекалова Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Степанов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
27.07.1946
Дочь: Степанова Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Степанов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
23.11.1948
Дочь: Степанова Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Степанов Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1996