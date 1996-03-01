Степанова (Садчикова) Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Садчикова) Прасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1914

Дата смерти

01.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1914

Отец: Садчиков Максим Васильевич

Мать: Садчикова Васса Борисовна

Рождение ребёнка
06.09.1936

Дочь: Ионова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Степанов Фёдор Фёдорович

Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Степанова Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Степанов Фёдор Фёдорович

Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.11.1940

Сын: Степанов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Степанов Фёдор Фёдорович

Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.07.1946

Дочь: Стрекалова Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Степанов Фёдор Фёдорович

Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.07.1946

Дочь: Степанова Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Степанов Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
23.11.1948

Дочь: Степанова Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Степанов Фёдор Фёдорович

Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Фёдор Фёдорович

Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Смерть
01.03.1996
Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
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