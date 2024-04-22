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Голубев Петр Петрович

Место рождения

Белятино, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.08.1879

Дата смерти

04.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1879

Отец: Голубев Петр Тихонович

Мать: Голубева Матрона Гуриевна

Белятино, Фировский муниципальный район, Тверская область
Родился в деревне Белятино Тверской губернии, Вышневоловского уезда. Старопасонской волости
Бракосочетание
14.09.1903

Жена: Голубева Анна Сидоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Запись в метрической книге церкви Богоявления Господня на Гутуевском острове (л.1-318) ЦГИА СПБ фонд 19, опись 127, дело 1416
Рождение ребёнка
11.04.1908

Сын: Голубев Александр Петрович

Мать ребёнка: Голубева Анна Сидоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Запись в метрической книге церкви Св.Михаила Архангела при Александровском Механическом заводе Шлиссельбурского тракта (л.1-149) ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 2130
Бракосочетание
02.11.1914

Жена: Голубева Анна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.08.1915

Дочь: Голубева Мария Петровна

Мать ребёнка: Голубева Анна Михайловна

Смерть
04.12.1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умер от несчастного случая в быту.
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