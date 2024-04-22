Голубев Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения20.08.1879
Дата смерти04.12.1916
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1879
Отец: Голубев Петр Тихонович
Родился в деревне Белятино Тверской губернии, Вышневоловского уезда. Старопасонской волости
Бракосочетание
14.09.1903
Жена: Голубева Анна Сидоровна
Запись в метрической книге церкви Богоявления Господня на Гутуевском острове (л.1-318) ЦГИА СПБ фонд 19, опись 127, дело 1416
Рождение ребёнка
11.04.1908
Сын: Голубев Александр Петрович
Мать ребёнка: Голубева Анна Сидоровна
Запись в метрической книге церкви Св.Михаила Архангела при Александровском Механическом заводе Шлиссельбурского тракта (л.1-149) ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 2130
Бракосочетание
02.11.1914
Жена: Голубева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
?.08.1915
Дочь: Голубева Мария Петровна
Мать ребёнка: Голубева Анна Михайловна
Смерть
04.12.1916
Умер от несчастного случая в быту.