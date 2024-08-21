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Милантьев Кирилл Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1878

Отец: Николай Алексеевич

Мать: Марина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милантьев Виктор Кириллович

Мать ребёнка: Милантьева Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
07.05.1905

Сын: Тимофей Кириллович

Мать ребёнка: Милантьева Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
25.10.1907

Дочь: Никанорова (Милантьева) Елизавета Кирилловна

Мать ребёнка: Милантьева Наталия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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