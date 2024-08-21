Милантьев Кирилл Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1878
Отец: Николай Алексеевич
Мать: Марина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милантьев Виктор Кириллович
Мать ребёнка: Милантьева Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
07.05.1905
Сын: Тимофей Кириллович
Мать ребёнка: Милантьева Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
25.10.1907
Дочь: Никанорова (Милантьева) Елизавета Кирилловна
Мать ребёнка: Милантьева Наталия Николаевна
Смерть
Неизвестно