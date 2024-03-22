Куроленко (Тюленёва) Светлана Ильинична
Место рождения
Дата рождения01.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1959
Отец: Тюленёв Илья Финодеевич
Мать: Тюленёва Мария Фёдоровна
Бракосочетание
25.02.1982
Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куроленко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
31.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куроленко Сергей Николаевич
Развод
2008
Развод
2008