Куроленко (Тюленёва) Светлана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроленко (Тюленёва) Светлана Ильинична

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Место рождения

Щучье, Заводоуковский, Тюменская область

Дата рождения

01.06.1959

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

1961 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1959

Отец: Тюленёв Илья Финодеевич

Мать: Тюленёва Мария Фёдоровна

Щучье, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
25.02.1982

Муж: Куроленко Сергей Николаевич

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куроленко Сергей Николаевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куроленко Сергей Николаевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Развод
2008

Муж: Куроленко Сергей Николаевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Развод
2008

Муж: Куроленко Сергей Николаевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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