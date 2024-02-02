Юманова (Еливанова) Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смерти23.04.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Еливанова Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.04.1986
Причина смерти: погибла в аварии