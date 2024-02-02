Юманова (Еливанова) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юманова (Еливанова) Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

23.04.1986

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Еливанова Виктор Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.04.1986
Причина смерти: погибла в аварии
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