(Мартышкина) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1895
Дочь: Павлова (Мартышкина) Анна Александровна
Отец ребёнка: Мартышкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Семенова (Мартышкина) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Мартышкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мартышкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Мартышкин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно