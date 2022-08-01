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(Мартышкина) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартышкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1895

Дочь: Павлова (Мартышкина) Анна Александровна

Отец ребёнка: Мартышкин Александр Иванович

Малые Соли, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Семенова (Мартышкина) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Мартышкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мартышкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Мартышкин Александр Иванович

Малые Соли, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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