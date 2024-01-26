Немцева Серафима Степановна
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Восприемник
30.05.1913
у Анны , дочери Василия Степановича Немцева
Бракосочетание
26.01.1914
Восприемник
04.04.1915 ст.
у Александры, дочери кр.Ивана Федоровича Гущина д.Головино
Восприемник
04.04.1915 ст.
у Александры, дочери Александра Степановича Немцева
Смерть
Неизвестно