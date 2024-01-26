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Немцева Серафима Степановна

Место рождения

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Немцев Стефан Иванович

Мать: Бес Фамилии Хиония Васильевна

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
30.05.1913
Понга, Кологривский уезд, Костромская область
у Анны , дочери Василия Степановича Немцева
Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Завьялов Александр Иванов(ич)

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
04.04.1915 ст.
Понга, Кологривский уезд, Костромская область
у Александры, дочери кр.Ивана Федоровича Гущина д.Головино
Восприемник
04.04.1915 ст.
Понга, Кологривский уезд, Костромская область
у Александры, дочери Александра Степановича Немцева
Смерть
Неизвестно

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