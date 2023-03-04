Клешнина Параскева Селивертова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Вшивцева) Васса Ефимовна
Отец ребёнка: Клешнин Ефим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Клешнин Ефим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Клешнин Ефим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Клешнин Ефим Игнатьевич
Смерть
После 1795