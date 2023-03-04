Клешнина Параскева Селивертова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешнина Параскева Селивертова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клешнин Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Вшивцева) Васса Ефимовна

Отец ребёнка: Клешнин Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Клешнин Ананий Ефимович

Отец ребёнка: Клешнин Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Клешнин Артимон Ефимович

Отец ребёнка: Клешнин Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Клешнин Климонт Ефимович

Отец ребёнка: Клешнин Ефим Игнатьевич

Смерть
После 1795

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