Филимонова Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Филимонов Нестор
Отец ребёнка: Филимонов Филат
Рождение ребёнка
1806
Сын: Филимонов Абрам
Отец ребёнка: Филимонов Филат
Рождение ребёнка
1809
Сын: Филимонов Афанасий
Отец ребёнка: Филимонов Филат
Рождение ребёнка
1812
Сын: Филимонов Егор
Отец ребёнка: Филимонов Филат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филимонов Филат
Смерть
Неизвестно