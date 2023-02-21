Филимонова Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Филимонов Нестор

Отец ребёнка: Филимонов Филат

Рождение ребёнка
1806

Сын: Филимонов Абрам

Отец ребёнка: Филимонов Филат

Рождение ребёнка
1809

Сын: Филимонов Афанасий

Отец ребёнка: Филимонов Филат

Рождение ребёнка
1812

Сын: Филимонов Егор

Отец ребёнка: Филимонов Филат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Филат

Смерть
Неизвестно
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