Харламов Константин Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламов Константин Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1960

Отец: не указан

Мать: Гончарова Анна Владиславовна

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