Новикова Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Новиков Михаил Пименов сын
Отец ребёнка: Новиков Пимен Иерофеев сын
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Новиков Ирина Пименова дочь
Отец ребёнка: Новиков Пимен Иерофеев сын
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Новиков Пимен Иерофеев сын
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Новиков Пимен Иерофеев сын
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Новикова Марфа Пименова дочь
Отец ребёнка: Новиков Пимен Иерофеев сын
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно