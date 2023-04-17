Новикова Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Новиков Михаил Пименов сын

Отец ребёнка: Новиков Пимен Иерофеев сын

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Новиков Ирина Пименова дочь

Отец ребёнка: Новиков Пимен Иерофеев сын

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Новиков Сергей Пименов

Отец ребёнка: Новиков Пимен Иерофеев сын

Рождение ребёнка
1840

Сын: Новиков Матфей Пименов

Отец ребёнка: Новиков Пимен Иерофеев сын

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Новикова Марфа Пименова дочь

Отец ребёнка: Новиков Пимен Иерофеев сын

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Пимен Иерофеев сын

Смерть
Неизвестно
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