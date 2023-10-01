Рыбакова марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тищенко дед
Мать: Тищенко бабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Ксения
Отец ребёнка: Рыбакова вика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысый антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова ева
Отец ребёнка: Рыбакова вика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова лида
Отец ребёнка: Рыбакова вика