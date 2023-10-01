Рыбакова марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тищенко дед

Мать: Тищенко бабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Ксения

Отец ребёнка: Рыбакова вика

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысый антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова ева

Отец ребёнка: Рыбакова вика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова лида

Отец ребёнка: Рыбакова вика

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