Белова Катерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Катерина Васильевна

Место рождения

Городищи, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Городищи, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Кондратий Федорович

Юрасово, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Белова Настасья Кондратьевна

Отец ребёнка: Белов Кондратий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Смерть
Неизвестно

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