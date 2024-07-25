Белова Катерина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Юрасово, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Место жительства
С 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Белова Настасья Кондратьевна
Отец ребёнка: Белов Кондратий Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Смерть
Неизвестно