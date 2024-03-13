Михайлов Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1926
Дата смерти05.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1950
Сын: Михайлов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Михайлова Антонида Гавриловна (Таисия)
с. Покровка, Варненский район
Рождение ребёнка
05.06.1951
Сын: Михайлов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Михайлова Антонида Гавриловна (Таисия)
с. Покровка, Варненский район
Рождение ребёнка
11.08.1953
Сын: Михайлов Николай Александрович
Мать ребёнка: Михайлова Антонида Гавриловна (Таисия)
с. Покровка, Варненский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1984
с. Покровка, Варненский район