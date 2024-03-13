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Михайлов Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1926

Дата смерти

05.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Михайлов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Михайлова Антонида Гавриловна (Таисия)

с. Покровка, Варненский район
Рождение ребёнка
05.06.1951

Сын: Михайлов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Михайлова Антонида Гавриловна (Таисия)

с. Покровка, Варненский район
Рождение ребёнка
11.08.1953

Сын: Михайлов Николай Александрович

Мать ребёнка: Михайлова Антонида Гавриловна (Таисия)

с. Покровка, Варненский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Антонида Гавриловна (Таисия)

Смерть
05.02.1984
с. Покровка, Варненский район
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