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Ортюков Игорь
Ортюков Игорь
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.10.1964
Пол
Мужской
Отец
Ортюков Анатолий
1938 г.р.
Мать
Ортюкова (Панова) Галина
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1964
Отец:
Ортюков Анатолий
Мать:
Ортюкова Галина
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