Замыров (Сметанина) Бэта
Место рожденияс. Рожки, кировская обл.
Дата рождения13.09.1941
Дата смерти30.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941
Отец: Сметанин Георгий
Мать: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Замыров Анатолий
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1966
Рождение ребёнка
10.02.1973
Рождение ребёнка
03.10.1975
Смерть
30.05.2012