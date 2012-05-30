Замыров (Сметанина) Бэта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замыров (Сметанина) Бэта

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Место рождения

с. Рожки, кировская обл.

Дата рождения

13.09.1941

Дата смерти

30.05.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941

Отец: Сметанин Георгий

Мать: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замыров Анатолий

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замыров Анатолий

Рождение ребёнка
10.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замыров Анатолий

Рождение ребёнка
03.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замыров Анатолий

Смерть
30.05.2012

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