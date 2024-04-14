Шамардин Василий Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Шамардин Фома Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шамардин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шамардина Аксинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Шамардина Аксинья Яковлевна
Смерть
Неизвестно