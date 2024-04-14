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Шамардин Василий Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Шамардин Фома Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамардина Аксинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шамардин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шамардина Аксинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шамардин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шамардина Аксинья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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