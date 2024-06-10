Олейникова наталья николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.08.62
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение
28.08.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.04.1983
Сын: Олейников денис валерьевич
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Рождение ребёнка
07.07.1987
Сын: Олейников евгений валерьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности