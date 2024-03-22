Пивоварова (Щербакова) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Щербакова) Зоя Алексеевна

Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пивоваров Юрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Пивоваров Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Пивоваров Юрий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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