Пивоварова (Щербакова) Зоя Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пивоваров Юрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Пивоваров Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Пивоваров Юрий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область