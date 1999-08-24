Шардина (Сухова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1929
Дата смерти24.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шардин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Шардин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седова (Шардина) Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Шардин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гвоздева (Шардина) Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Шардин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарина (Шардина) Вера Андреевна
Отец ребёнка: Шардин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
20.02.1947
Дочь: Ткачук (Шардина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Шардин Андрей Александрович
Бракосочетание
06.03.1947
Рождение ребёнка
04.07.1952
Дочь: Савкина (Шардина) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Шардин Андрей Александрович
Смерть
24.08.1999