Шардина (Сухова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шардина (Сухова) Елена Васильевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.06.1929

Дата смерти

24.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1929

Отец: Сухов Василий Кириллович

Мать: Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шардин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Шардин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седова (Шардина) Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Шардин Андрей Александрович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гвоздева (Шардина) Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Шардин Андрей Александрович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарина (Шардина) Вера Андреевна

Отец ребёнка: Шардин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
20.02.1947

Дочь: Ткачук (Шардина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Шардин Андрей Александрович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.03.1947

Муж: Шардин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
04.07.1952

Дочь: Савкина (Шардина) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Шардин Андрей Александрович

Смерть
24.08.1999
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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