Кислинская (Безверхова) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская (Безверхова) Елизавета Григорьевна

Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.08.1843

Сын: Кислинский Пимен Васильевич

Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.11.1844

Дочь: Кислинская Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.01.1848

Дочь: Кислинская Сигклитикия Васильевна

Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.03.1849

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.03.1851

Сын: Кислинский Марк Васильевич

Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.02.1853

Дочь: Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.01.1855

Сын: Кислинский Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.10.1856

Дочь: Кислинская Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.04.1858

Сын: Кислинский Иродион Васильевич

Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.03.1860

Сын: Кислинский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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