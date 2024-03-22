Кислинская (Безверхова) Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
07.08.1843
Сын: Кислинский Пимен Васильевич
Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович
Рождение ребёнка
26.11.1844
Дочь: Кислинская Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович
Рождение ребёнка
06.01.1848
Дочь: Кислинская Сигклитикия Васильевна
Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович
Рождение ребёнка
05.03.1849
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович
Рождение ребёнка
28.03.1851
Сын: Кислинский Марк Васильевич
Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович
Рождение ребёнка
05.02.1853
Дочь: Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1855
Сын: Кислинский Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович
Рождение ребёнка
15.10.1856
Дочь: Кислинская Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович
Рождение ребёнка
09.04.1858
Сын: Кислинский Иродион Васильевич
Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович
Рождение ребёнка
13.03.1860
Сын: Кислинский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кислинский Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно