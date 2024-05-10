Бережной Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБережной Иван Кузьмич

Бережной Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бережная (Кравченко) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережной Виталий Иванович

Мать ребёнка: Бережная (Кравченко) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережной Александр Иванович

Мать ребёнка: Бережная (Кравченко) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1954

Дочь: Черныш (Бережная) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бережная (Кравченко) Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.