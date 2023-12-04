Чусовкова (Луцкая) Варвара Михайловна
Место рожденияЛуцк, Украина
Дата рождения17.12.1904
Дата смерти07.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904
Отец: Луцкий Михаил
Мать: Луцкая Дарья
Луцк, Украина
Рождение ребёнка
1926
Сын: Чусовков Валентин
Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович
Рождение ребёнка
28.12.1927
Сын: Чусовков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович
Россия
Рождение ребёнка
13.06.1933
Дочь: Мишанина Антонина
Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович
Рождение ребёнка
29.07.1935
Сын: Чусовков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович
Рождение ребёнка
20.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович
Рождение ребёнка
01.05.1940
Сын: Чусовков Геннадий
Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович
Рождение ребёнка
02.05.1940
Дочь: Ветошкина Алевтина
Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович
Рождение ребёнка
23.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович
Смерть
07.09.1994