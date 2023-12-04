Чусовкова (Луцкая) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чусовкова (Луцкая) Варвара Михайловна

Место рождения

Луцк, Украина

Дата рождения

17.12.1904

Дата смерти

07.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904

Отец: Луцкий Михаил

Мать: Луцкая Дарья

Луцк, Украина
Рождение ребёнка
1926

Сын: Чусовков Валентин

Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович

Рождение ребёнка
28.12.1927

Сын: Чусовков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович

Россия
Рождение ребёнка
13.06.1933

Дочь: Мишанина Антонина

Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович

Рождение ребёнка
29.07.1935

Сын: Чусовков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович

Рождение ребёнка
20.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович

Рождение ребёнка
01.05.1940

Сын: Чусовков Геннадий

Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович

Рождение ребёнка
02.05.1940

Дочь: Ветошкина Алевтина

Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович

Рождение ребёнка
23.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чусовков Николай Феоктистович

Смерть
07.09.1994
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