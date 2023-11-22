Латышева (Волкова) Евфросиния Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Волкова) Евфросиния Стефановна

Место рождения

Казаткуль

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Казаткуль
Бракосочетание
09.11.1907

Муж: Латышев Иван Васильевич

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1908

Сын: Латышев Александр Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.10.1909

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.09.1910

Сын: Латышев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.06.1913

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.04.1915

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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