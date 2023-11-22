Латышева (Волкова) Евфросиния Стефановна
Место рожденияКазаткуль
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1907
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1908
Сын: Латышев Александр Иванович
Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1909
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1910
Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.06.1913
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.04.1915
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Латышев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно