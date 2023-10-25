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Шагин Илья Андреевич
Шагин Илья Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1994
Пол
Мужской
Отец
Шагин Андрей Иванович
1968 г.р.
Мать
Шагина Елена Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994
Отец:
Шагин Андрей Иванович
Мать:
Шагина Елена Петровна
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