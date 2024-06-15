Жарков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1926
Отец: Жарков Василий Федорович
Мать: Жаркова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.1955
Сын: Жарков Иван Иванович
Мать ребёнка: Жаркова (Жданова) Мария Яковлевна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1958
Мать ребёнка: Жаркова (Жданова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
15.02.1960
Мать ребёнка: Жаркова (Жданова) Мария Яковлевна