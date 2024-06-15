Жарков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖарков Иван Васильевич

Жарков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1926

Отец: Жарков Василий Федорович

Мать: Жаркова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
20.10.1955

Сын: Жарков Иван Иванович

Мать ребёнка: Жаркова (Жданова) Мария Яковлевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1958

Сын: Жарков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Жаркова (Жданова) Мария Яковлевна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.02.1960

Сын: Жарков Евгений Иванович

Мать ребёнка: Жаркова (Жданова) Мария Яковлевна

Скопин, город Скопин, Рязанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.