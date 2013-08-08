Сулименко Марина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулименко Марина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.2013

Отец: не указан

Мать: Сулименко Анна Андреевна

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