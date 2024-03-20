Александров Владислав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1979
Рождение ребёнка
30.09.2011
Сын: Александров Владимир Владиславович
Мать ребёнка: Александрова Зинаида Валерьевна
Рождение ребёнка
13.08.2013
Дочь: Александрова Дарина Владиславовна
Мать ребёнка: Александрова Зинаида Валерьевна
Рождение ребёнка
06.01.2015
Сын: Александров Артур Владиславович
Мать ребёнка: Александрова Зинаида Валерьевна
Рождение ребёнка
28.08.2021
Сын: Александров Матвей Владиславович
Мать ребёнка: Александрова Зинаида Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно