Александров Владислав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Владислав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЗА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1979

Отец: Александров Василий Алексеевич

Мать: Александрова Зинаида Евгениевна

Рождение ребёнка
30.09.2011

Сын: Александров Владимир Владиславович

Мать ребёнка: Александрова Зинаида Валерьевна

Рождение ребёнка
13.08.2013

Дочь: Александрова Дарина Владиславовна

Мать ребёнка: Александрова Зинаида Валерьевна

Рождение ребёнка
06.01.2015

Сын: Александров Артур Владиславович

Мать ребёнка: Александрова Зинаида Валерьевна

Рождение ребёнка
28.08.2021

Сын: Александров Матвей Владиславович

Мать ребёнка: Александрова Зинаида Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Зинаида Валерьевна

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