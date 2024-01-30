Дробышева (Шадрина) Дора (Феодора?) Не Родная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышева (Шадрина) Дора (Феодора?) Не Родная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шадрин Иван (Федорович)

Мать: ???

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