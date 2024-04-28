Рухмаков Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рухмаков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рухмакова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рухмакова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рухмакова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рухмакова Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рухмакова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
15.12.1940

Сын: Рухмаков Валерий Иванович

Мать ребёнка: Рухмакова Татьяна Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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