Шабайкина Татьяна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти10.11.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1882
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шабайкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
05.05.1885
Сын: Шабайкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Шабайкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
04.11.1888
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Шабайкин Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1893