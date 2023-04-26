Шабайкина Татьяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабайкина Татьяна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

10.11.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1882

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шабайкин Иван Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1885

Сын: Шабайкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шабайкин Иван Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1888

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Шабайкин Иван Степанович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабайкин Иван Степанович

Смерть
10.11.1893
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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