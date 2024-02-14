Залялетдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Камалетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фарляхжамал
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметфатыйх
Мать ребёнка: Бибихатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибихатима
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Гиляз Залялетдинович
Мать ребёнка: Хуснибану
Рождение ребёнка
1884
Сын: Залиев Мухаметназип Залялетдинович
Мать ребёнка: Хуснибану
Смерть
1918