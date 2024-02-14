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Залялетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Камалетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фарляхжамал

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметфатыйх

Мать ребёнка: Бибихатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибихатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаделбану

Мать ребёнка: Хуснибану

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Гиляз Залялетдинович

Мать ребёнка: Хуснибану

Рождение ребёнка
1884

Сын: Залиев Мухаметназип Залялетдинович

Мать ребёнка: Хуснибану

Смерть
1918

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