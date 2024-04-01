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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиля
Мать ребёнка: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочергина Нина
Мать ребёнка: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жук Светлана
Мать ребёнка: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лена
Мать ребёнка: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно