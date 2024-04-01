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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиля

Мать ребёнка: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочергина Нина

Мать ребёнка: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жук Светлана

Мать ребёнка: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лена

Мать ребёнка: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина (Мельникова) Любовь Михайловна

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