Бейшеналиев Бактыболот Жекшенбекович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1980
Дочь: Сагынбаева Айнура Бактыболотовна
Мать ребёнка: Кубатова Асылкан Сагынбаевна
Рождение ребёнка
23.08.1983
Сын: Бейшеналиев Алмаз Бактыболотович
Мать ребёнка: Кубатова Асылкан Сагынбаевна
Смерть
Неизвестно