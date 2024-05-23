Бейшеналиев Бактыболот Жекшенбекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейшеналиев Бактыболот Жекшенбекович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич

Мать: Бейшеналиева Жыпар Мокушевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубатова Асылкан Сагынбаевна

Рождение ребёнка
10.10.1980

Дочь: Сагынбаева Айнура Бактыболотовна

Мать ребёнка: Кубатова Асылкан Сагынбаевна

Рождение ребёнка
23.08.1983

Сын: Бейшеналиев Алмаз Бактыболотович

Мать ребёнка: Кубатова Асылкан Сагынбаевна

Смерть
Неизвестно

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